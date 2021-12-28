فيديو| حاول الهروب فصدم سيدة.. اعترافات "لص حلوان": "خوفت تمسكني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أدلى المتهم بدهس سيدة بـ"موتوسيكل" في حلوان باعترافاته أمام نيابة حلوان الكلية.

قال المتهم إنه أثناء قيادته "الموتوسيكل" سرق هاتف من يد فتاة كانت تقف بأحد الشوارع، ثم لاذ بالفرار، لكنه فوجئ بالسيدة تحاول إيقاف فصدمها وفرَّ هاربًا "خوفت تمسكني هي والأهالي".

وأمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بسرقة فتاة ودهس سيدة بمنطقة العزبة البحرية 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.

كانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لقيام قائد دراجة نارية بخطف هاتف محمول من فتاتين، وأثناء محاولة الفتاتين اللحاق وإيقاف المتهم، قام بالاصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

وبالفحص، أمكن تحديد المجني عليهن (طالبتان، مقيمتان بدائرة القسم "إحداهما مصابة بسحجات" - ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمة بالظهر") وبسؤال والد الفتاتين أيد وأكد ما جاء بالفحص.

وباستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الهروب أمكن تحديد المتهم (مقيم بمنطقة المعصرة).