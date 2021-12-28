شكرا لقرائتكم خبر عن أديرة الأنبا أنطونيوس وبولا ببنى سويف تعتذر عن الاستقبالات الرسمية صباح عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت أديرة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس والقديس العظيم الأنبا بولا بمدينة بوش بمركز ناصر فى محافظة بنى سويف عن الاستقبالات الشعبية والاكتفاء والاستقبالات الرسمية للمسئولين الرسميين فقط صباح يوم عيد الميلاد المجيد .

وقال القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش فى بيان رسمى إن أديرة بوش سوف تكتفى والاستقبالات الرسمية للمسئولين الرسميين فقط دون الاستقبالات الشعبية من مختلف طوائف المجتمع دعما لجهود الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع مع تقديم كل الشكر والمحبة والتقدير لمن كان ينوي تقديم التهنئة ولكن حرصا على سلامة الجميع تم اتخاذ هذا القرار .

وأضاف القمص باسليوس إننا تقدر محبة وحرص الجميع علي تقديم التهنئة التي تعبر عن المحبة العميقة بين المسلمين والأقباط ببوش ولكننا نعلي مصلحة وسلامة الجميع في المقام الأول.

وأضاف القمص فام الانطونى وكيل دير القديس العظيم الأنبا انطونيوس ببوش أن الاستقبالات الشعبية للمهنئين بالأعياد بأديرة الأنبا بولا والأنبا انطونيوس بمثابة عيد إضافي ومحبة نلمسها على أرض الواقع وتعبير صادق عن المحبة التى تجمع المسلمين والأقباط بمدينة بوش وان أباء أديرة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس وكنيسة مار جرجس وأقباط بوش يقدرون هذه المحبة العميقة وأجواء التآخي الكبيرة التي تتفرد بها مدينة بوش ولكن قرار منع الاستقبالات الشعبية جاء منعا للتجمع الكبير الذى يحدث خلال هذه المناسبة وحرصا على سلامة الجميع .