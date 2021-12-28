شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التعليم: السنوات اللى فاتت عملنا جريمة فى تجهيل أطفالنا بالمناهج القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير التعليم: السنوات اللى فاتت عملنا جريمة فى تجهيل أطفالنا بالمناهج القديمة

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