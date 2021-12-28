شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: "حياة كريمة" ترفع المعاناة عن المواطن فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان فى الاجتماع الدورى لمجلس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري بالجامعة، فضلا عن عمداء ووكلاء الكليات.

وأشار الوزير، فى بيان، إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من الإنجازات والخطوات الجادة والمهمة في خدمة المواطن المصري، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك محافظة في مصر إلا وكان لها نصيب من المشروعات القومية التي تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن خاصة مبادرة "حياة كريمة" التي ترفع المعاناة عن المواطن المصري في كافة المجالات والتي دخلت قرى مصر كافة.

واستعرض الوزير بعض إنجازات الوزارة فيما يخص الانتهاء من الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا لاستقدام العمالة المصرية بطريقة مقننة وشرعية، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت عن أول طلب استقدام في المجال الطبي وأن الفترة القادمة ستشهد طلبيات للعمال في كثير من المجالات.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بنشر الوعي بين عموم الشعب فيما يخص الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع ومواجهة المغرضين الذين يحاولون التقليل منها.

ومن جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته لحضور وزير القوى العاملة في المجلس وتقديره لجهود الوزارة في خدمة المواطنين.

وأكد شعلان أن إنجازات رئيس الجمهورية التي تحدث على أرض الواقع هي أكثر بكثير مما يتم نشره فلولا زيارة الرئيس لصعيد مصر لم نكن لنعلم حجم العمل والانجاز الفعلي موجها بضرورة توعية الطلاب بمجهودات الدولة .

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للشعب المصري كافة بمناسبة رأس السنة الميلادية، مشددا على عدم وضع أى امتحانات للطلاب في فترة الأعياد.