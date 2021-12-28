شكرا لقرائتكم خبر عن قطار التنمية فى صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الجنوب على خارطة التنمية الزراعية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "قطار التنمية الخضراء فى صعيد مصر.. 7 سنوات وضعت الصعيد على خارطة التنمية الزراعية ، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتمثلت فى التالى: المشروعات التنموية

1- 241 مشروع تنموي زراعي بتكلفة ( 17 ) مليار جنيه

التوسع الأفقي

2- 550 ألف فدان تم إضافتهم للرقعة الزراعية بجنوب الوادي ومحافظات الصعيد.

دعم الخدمات الزراعية

3- - 103 مليون كارت فلاح لمزارعي الصعيد تم تسليم حوالي 550 ألف منها للمزارعين.

55صنفا عالية الإنتاجية قصيرة العمر تم استنباطها للمحاصيل الاستراتيجية



قطار التنمية الخضراء فى صعيد مصر

"قمح – ذرة – قطن – فول "

4- 4.5 مليار جنيه دعم الأسمدة لمزارعي الصعيد.

5- 90 ألف طن تقاوي للمحاصيل الاستراتيجية تم توزيعها على المزارعين.

6- 3200 آلة زراعية لتقديم خدمات الميكنة الزراعية .

دعم مبادرة حياة كريمة

7- 2026 مشروع للنفع العام بمساحة 9700 فدان منها 210 مشروع بمساحة 133 فدان ضمن مبادرة حياة كريمة

8- 210 مجمع للخدمات الزراعية المتكاملة فى عدد (9) محافظات بالصعيد بتكلفة (1.2) مليار جنيه

مشروعات تنمية الثروة الحيوانية

9- 1.8 مليار تم تخصيصها للمشروع القومي لإحياء البتلو بإجمالي عدد 120 ألف رأس وحوالى 11 ألف مستفيد

10- 25 مركز متطور لتجميع الألبان

11- 1700 قافلة بيطرية تم تنفيذها لتحصين وعلاج 1.4 مليون رأس

12- 3 مليون رأس تم التأمين عليها لدى صغار المربين

تسهيلات وإعفاءات تمويلية

13- 1.5 مليار جنيه قيمة دعم التمويل المقدم لمزارعي الصعيد بعدد 1.1 مليون مستفيد

14- 2.2 مليار جنيه إعفاءات للمتعثرين لــ 148 ألف مستفيد.