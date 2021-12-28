شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غرامة التسول داخل محطات وقطارات خطوط المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شركة المترو غرامة قيمتها 100 جنيه على حالات التسول داخل محطات وقطارات خطوط مترو الأنفاق، على أن يجرى تحصيل هذه الغرامة بشكل فورى من قبل أفراد شرطة المحطة وعاملى المترو بموجب قسيمة الغرامات.

وطالبت شركة المترو عامليها بتحرير محضر شرطة ضد أي راكب يمتنع عن دفع هذه الغرامة بشكل فورى تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وذلك في محاولة لتحقيق الانضباط داخل محطات المترو ومواجهة السلوكيات السيئة من قبل بعض الأشخاص.

وجددت شركة المترو تحذيراتها للركاب بعدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددة على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات.