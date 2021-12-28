شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية تعلن إطلاق منح التعاون مع مصر فى التعليم العالى وتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس الثقافي البريطاني بمصر اليوم الثلاثاء، إطلاق منح التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التعليم العالي وتغيّر المناخ لتمكين مؤسسات التعليم العالي في البلدين من العمل معًا في شراكات بشأن المبادرات المتعلقة بالمناخ.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة فى بيان بحسابها على فيس بوك، أن إطلاق هذه المنح يعد أولى الفرص والأنشطة العديدة التي يعمل المجلس الثقافي البريطاني في مصر على تقديمها في الفترة التى تسبق COP27 (مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون لتغير المناخ للأطراف) المقررعقده في شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأضافت السفارة، أنه في الوقت الذي نواجه فيه مخاوف مناخية متزايدة يلعب التعليم العالي دورًا مهمًا وأساسيًا في معالجة القضايا المتعلقة بتغير المناخ من خلال الأبحاث المستمرة للابتكار التكنولوجي وتسهيل ونشر التعليم اللازم للجيل القادم من خبراء المناخ، ودعم المجتمعات الأوسع ببرامج التوعية، والدورات المشتركة والخبرات المتبادلة بين البلدان.

وأوضحت، أن منح وشراكات المجلس الثقافي البريطاني بين المملكة المتحدة ومصر تؤدي إلى خلق بيئة مواتية لدعم المؤسسات والأفراد ليكونوا جزءًا من حل تغير المناخ.

وذكر بيان السفارة، أنه من خلال منح التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التعليم العالي وتغيّر المناخ، ستتاح للجامعات ومعاهد التعليم العالي من كلا البلدين الفرصة للتواصل والتعاون والابتكار مع بعضها البعض.

ووفقا للبيان، تقدم هذه المبادرة فرصة للشراكة بين معاهد التعليم العالي والجامعات في المملكة المتحدة ومصر مع التركيز على تعزيز مقاومة المناخ والتخفيف من تأثير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي نفسها، وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي والجامعات في صمود المجتمعات والأعمال والحكومة.

ونقل البيان عن مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر إليزابيث وايت، قولها إن الطريق إلى COP27 يشكل فرصة رائعة للمملكة المتحدة ومصر للعمل معًا عن كثب بشأن القضايا ذات الأهمية العالمية، حيث تسلم المملكة المتحدة راية COP 26 إلى مصر من أجل COP 27.

وشددت وايت، على أن التعليم العالي يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في فهم تحديات المناخ ومعالجتها، وأكدت التزام المجلس الثقافي البريطاني في مصر بالعمل التعاوني مع رؤية وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في مواجهة تحديات اليوم.

وأوضحت، أنه مع منح التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التعليم العالي وتغيّر المناخ، نهدف أيضا إلى بناء روابط بين المتخصصين الأكاديميين من المملكة المتحدة ومصر، ودعم شراكات التعليم العالي بين البلدين في مواضيع المرونة المناخية، وبالتالي نؤكد تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر لتحقيق أهداف المناخ العالمية والاستراتيجيات الوطنية.

وبحسب البيان، تصب قيمة هذه الفرصه التمويلية 35000 جنيه إسترليني لكل عرض مؤهل ومدتها عام واحد. ويمكن لجميع مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة ومصر التقدم للحصول على هذه المنحة، على أن يتضمن الاقتراح المقدم متقدمًا رئيسيًا واحدًا من المملكة المتحدة وجامعة شريكة واحدة من مصر.

كما يمكن للجامعات من كلا القطاعين العام والخاص في مصر التقدم للحصول على هذه المنحة، والموعد النهائي لتقديم العروض هو 18 يناير 2022.