تعرف على عربات الدرجة الثالثة مكيفة بالسكة الحديد لأول مرة

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القاهرة - سامية سيد - حظى قطاع الطرق والنقل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالكثير والكثير من الاهتمام، ضمن افتتاحات مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد ضمن "أسبوع الصعيد"، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تدشين عدد جديد من القطارات والعربات الجديدة لأسطول سكك حديد مصر، بمحطة قطارات أسوان

يقدم الخليج 365 فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن العربات الدرجة الثالثة مكيفة التى تعاقدت عليها هيئة السكة الحديد ضمن صفقة الـ1300 عربة المتعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية.