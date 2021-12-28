شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مساحة 6899 مترا بحرم السكة الحديد بمنشأة القناطر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر وبالتعاون مع مرفق السكة الحديد إزالة تعديات على مساحة 6899 م على حرم السكة الحديد بقرى وردان وبنى سلامة بمتابعة من محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر وجارى المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار التعديات.

وشملت التعديات التى تم إزالتها غرف خشبية وبالطوب وأكشاك ومحال ومنشآت مقامة بالمخالفة بحرم السكة الحديد، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة اى تعديات على الأراضى أملاك الدولة وحرم السكة الحديد.

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة مجهودات مواجهة مخالفات البناء والتعامل الحازم حيالها، تمكنت محافظة الجيزة من خلال حى بولاق الدكرور من رصد 6 حالات بناء مخالف من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتعامل الفورى معها.

وقامت المحافظة بإزالة 2 جمالون مقام بالمخالفة بحرم الطريق الدائرى وبشارع السنترال بمنطقة صفط اللبن بحى بولاق الدكرور، كما أزالت الدور الخامس المقام بالمخالفة بعقار بالعنوان 12 شارع فراج محمد طلبة متفرع من شارع مصطفى بشندى، بالإضافة إلى إزالة الدور الثالث المقام بالمخالفة بالعقار 14 شارع عبد العزيز ابو زيد متفرع من شارع التحرير.