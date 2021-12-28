شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.