شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتعهد للنواب بالرد على تسمم الأغذية و تعيين الـ36 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجلس النيابية بموافاة مجلس النواب برد من الحكومة بشأن ما ورد على لسان الدكتور طارق شوقى وزير التربية التعليم اليوم بالجسة العامة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وقال وزير شئؤن المجالس النيابية فيما يتعلق بما قاله وزير التربية والتعليم من ان وزارة الصحة هى المسؤولة عن الوجبات المدرسية أتعهد بالتواصل مع وزير الصحة عقب الجلسة بشأن تسمم الوجبات المدرسية ولو كان هناك تقرير رسمى سأقدمه للمجلس

وأضاف :" فيما يتعلق بما قالة وزير التربية والتعليم عن ان تعيين 36 الف مدرس مسؤولية وزارة المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والادارة سوف أقوم بالتواصل مع كافة الوزارات والجهات وأعرض الامر على الحكومة ورئيس الوزراء بشان ما جاء من ردود تلك الجهات"

وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قائلا:" لاحظ ان هذه الكلمات وردت فى المضبطة والحكومة مسئولة "

وأكد وزير شئؤن المجالس النيابية التعاون الكامل بين الحكومة ومجلس النواب من أجل تحقيق صالح المواطنين مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تطوير التعليم قبل الجامعى والفنى بكل عناصره وتقديم كل الدعم لتطوير التعليم"

يذكر ان الجلسة العامة اليوم شهدت مناقشة 140 اداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات احاطة واسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم وسوء الوجبات المدرسية