شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: السنوات اللى فاتت عملنا جريمة فى تجهيل أطفالنا بالمناهج القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما يحدث من تطوير للعملية التعليمية والمناهج هدفه انتشال هذا الجيل، متابعا: "حاليا نحاول جاهدين أنا نقدم لهم اللى زملائهم فى العالم بياخدوه، المهم يتعلموا وننسى كلمة امتحان دى، ميكونش شاغلكم كله مسألة السقوط فى الامتحان".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، وتم رفعها منذ قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.

وتابع الوزير: "لو جبنا من الأرشيف بتاعنا امتحانات الكيمياء والفيزياء بتاع الثمانينات هيسقطوا كلهم..إحنا عايزين ننتشل الجيل دا، الأم اللى عايزة ابنها يطلع بشهادة مزورة فليكن، السؤال الحقيقى عايزين نتقدم ولا لا لو عايزين هنتعب، فكروا فيها، متخلوش المشكلة كلها عشان نعدى الامتحانات، الطلاب كنا نجرى وراهم فى الثانوية على التليجرام، 300 ألف واحد بيغشوا الامتحان، حتى الامتحان التجريبى عايزين يغشوه، المشكلة فى تغيير ثقافتنا عشان بنتعلم عشان الامتحان لو قالوا مفيش امتحان طيب بيذاكر ليه، الأم مفهماه إنه بيذاكر عشان الامتحان مش عشان يتعلم، رابعة ابتدائى فرصتنا".

واستكمل: "خدنا عينة 3 آلاف طفل مصرى فى رابعة ابتدائى مع 3 آلاف طفل يابانى فى أولى وثانية إعدادى واليابانيين كسبونا، وخدنا عينة من طلبة رابعة ابتدائى وكسبوا اليابانى، طلاب رابعة اللى كسبوا مش إعدادى"، وأردف: "السنوات اللى فاتت عملنا جريمة فى تجهيل أطفالنا بالمناهج القديمة، وحاليا نحاول جاهدين أن نقدم لهم اللى زملائهم فى العالم بيخدوه، عايزينهم يتعلموا وننسى كلمة امتحان دى".