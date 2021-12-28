شكرا لقرائتكم خبر عن طقس رأس السنة.. أمطار غزيرة ورعدية تصل للسيول وحبات ثلج واضطراب بالملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وسنكون على موعد مع بداية عام ميلادى جديد، ويحرص الكثير من المواطنين على معرفة تفاصيل حالة الطقس مع يوم رأس السنة، خاصة أن الكثير من المواطنين يحرصون على الاحتفال بهذا اليوم لما يمثله من مناسبة مهمة نودع فيها عاما مضى ونستقبل فيها عاما جديدا. وحول طقس يوم الجمعة المقبل، يوم رأس السنة 2022، فكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا اليوم سيشهد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وتتعرض البلاد هذا اليوم لأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد أيضا خلال هذا اليوم، أمطارا خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (60 : 70 كم / س) وارتفاع الموج (4 : 5 أمتار).

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.