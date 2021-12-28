شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم للنواب: منهج رابعة ابتدائى الأفضل أكاديميا بشهادة المؤسسات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على التساؤلات الخاصة بصعوبة المناهج قائلا: "فيما يخص المناهج لأول مرة يكون لدينا إطار عام لبناء المناهج عامًا تلو الأخر ونبقى عارفين رايحين على فين، ومنهج الصف الرابع الابتدائى أفضل منهج أكاديميا فى تاريخ الوزارة وذلك بشهادة مؤسسات دولية وهو منهج يوازي المناهج الدولية".

وتابع شوقي:" التعليم الجديد مش كتب جديدة ولكن فلسفة مختلفة، والفلسفة يصعب الحكم عليها فى يوم وليلة، ولكنها نقلة كبيرة للتحول نحو منظومة كبيرة، واى دولة حققت مراكز متقدمة فى التعليم استغرقت حوالى من 20 إلى 30 عاما و مشروع التطوير الجديد مش هزار ومش نزهة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة نحو 140 أداة رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن منهج الصف الرابع الإبتدائى ليس بالطويل ولكن هناك مادتين فقط هما العلوم والرياضيات فقط، وتم إصدار توجيهات صارمة للمدارس بعدم منح الطلاب أكثر من درسين فى الحصة الواحدة، وسيتم العمل بشكل عادى فى تدريس المناهج، على أن يتم استكمال المناهج فى الفصل الدراسى الثانى، حتى لا يكون هناك عبء على الطلاب أو أولياء الأمور، متابعا:" هنمشى بالتسلسل العادى وهنكمل بعد الإجازة".