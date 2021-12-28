شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى شهادة كيو أر كود؟ وكيف يتم استخراجها؟ الصحة تجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الصحة والسكان فيديو معلوماتي عبر صفحتها علي الفيس بوك يوضح آليات استخراج شهادة كيو أر كود وفائدتها .

ونصحت وزارة الصحة في الفيديو بضرورة التطعيم بلقاح كورونا والقيام باستخراج الشهادة من المنافذ المعتمدة، مؤكدة أن الشهادة تثبت الحصول علي جرعتين من اللقاح بشكل رسمى، وقالت يمكن التعامل مع جواز السفر الصحي علي الموبايل واستخراجها، ويمكن استخراجها من المنافذ المعتمدة لوزارة الصحة .

وطالبت الوزارة، المواطنين بالتفريق بين الكارت الابيض الذي يتسلمة المواطن مع أول جرعة لقاح يوضح فيه موعد الجرعة الاولي وتاريخ الجرعة الثانية ومكان التطعيم، أما شهادة كيو أر كود فهى التى تثبت الحصول علي اللقاح .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف