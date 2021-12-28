شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الجرعة التنشيطية الثالثة هامة للوقاية من عدوى كورونا ومتحوراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الجرعة التنشيطية الثالثة هامة للفئات المستحقة لها مشيرة إلى أنها تساهم في الحماية من الاصابة بعدوي كورونا أو المتحورات الجديدة مثل أوميكرون.

وقالت وزارة الصحة في منشور اليوم : علشان نحمى أهالينا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بعدوي فيروس كورونا مشيرة إلى أن الذين حصلوا علي جرعتين ومر عليهم 6 شهور من تاريخ الجرعة الثانية ستصلهم رسالة بموعد ومكان التطعيم في الجرعة الثالثة في نفس مكان الجرعتين الأولي والثتانية .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه في حالة عدم وصول الرسالة يجب الاتصال بالخط الساخن 105 للمتابعة والحصول علي الرسائل لأخذ الجرعة الثالثة التنشيطية .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف