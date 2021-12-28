وزير النقل عن أسعار تذاكر السكة الحديد: هنزودها بطريقة محسوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:​

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن رفع سعر تذاكر السكة الحديد.

جاء ذلك خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير النقل إنه تم صرف 1.7 تريليون جنيه في عمليات التطوير.

ورد الرئيس قائلا: إحنا دولة عايزة تريليون دولار، طب معانا 2 أو 3 أو 4 تريليون جنيه، طب الـ 14 تريليون الباقيين هيتجابوا منين، تقوم الدولة تقع ونطلع نهدها، ومحدش ساعتها هيقول الناس مهجرة والبيوت خربت.

وعقب وزير النقل: هنزود التذكرة بطريقة محسوبة، ومش هتزيد عن سعر وسيلة الخدمة البديلة مع تقديم خدمة مميزة للمواطنين والركاب.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.