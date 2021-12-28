لسنا كاليابان.. طارق شوقي يكشف أزمة مناهج 4 ابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على وجود أزمة في مناهج الصف الرابع الابتدائي.

وقال شوقي، خلال حضوره الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، إن أزمة تلك المناهج أنها أكبر من العام الدراسي الذي يصل إلى 100 يوم فقط، بينما باقي الدول يتعدى فيها الـ 180 يومًا؛ مثل اليابان.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الطالب المصري يعاني فجوة دراسية بسبب أن العام الدراسي 100 يوم فقط وباقي العام دون دراسة.

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