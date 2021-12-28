طارق شوقي يحمل الصحة والمالية مسؤولية مشكلات التعليم.. وجبالي يطالب الحكومة بالرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بالاستعداد للرد بالنيابة عن الوزارات التي أسند إليها طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مشكلات في وزارته بخصوص ملف تسمم الطلاب وما طرحه عن المشكلة المالية التي تواجه الوزارة.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: "ورد على لسان شوقي حديث عن عدد من الملفات التي تخص وزارات أخرى"، موجهًا كلامه إلى الدكتور طارق شوقي: "ننتظر ردًّا عن وزارة الصحة بخصوص ملف تسمم الطلاب ووزارة المالية بسبب ما طرحه الوزير عن المشكلة المالية التي تواجه الوزارة وهذه مسؤولية جماعية للحكومة".

وعقَّب الوزير: "الدولة لديها رغبة وإرادة للوصول إلى تعليم جيد وهذه إرادة سياسية للدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح ذلك، ونعيش معركة بسبب ضعف الإمكانات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم للرد على ١٢٠ طلب إحاطة وسؤال وأداة رقابية حول الأزمات التي يواجهها ملف التعليم في مصر .

وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل صارم وقاطع وزير شؤون المجالس النيابية: عليك بالاستعداد بالرد، حول ما أثاره وزير التربية والتعليم من مسؤولية بعض الوزارات الأخرى في ملف التعليم.

وقال جبالي مخاطبًا شوقي: يا سيادة الوزير من فضلك لا توجه أسئلة إلى النواب، وعليك بالرد على الأدوات الرقابية التي تم مناقشتها في الجلسة العامة اليوم .

وكرر رئيس مجلس النواب التنبيه على وزير التربية والتعليم: رجاء لا توجه أسئلة إلى النواب؛ حتى نتفادى المقاطعات .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: أنا أعرض المشاكل، احنا محتاجين فلوس وفيه طلبات على الموازنة وفي محددات قانونية.. نحن أمام مسؤولية جماعية للحكومة، وعلى الحكومة الرد على كل ما أثير في الجلسة العامة.