"هروح المستشفى وراجع".. كواليس اصطدام فتى بسيارة نجل الإعلامية منى العراقي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات اصطدام سيارة أجرة بأخرى ملاكي قيادة نجل الإعلامية منى العراقي بحدائق أكتوبر.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بدائرة القسم.

وجه العقيد محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، ضباطه لفحص محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

أثبتت المعاينة وتحريات المقدم محمد داوود رئيس مباحث قسم حدائق أكتوبر، أنه في أثناء سير نجل الإعلامية بالطريق فوجيء بسيارة سوزوكي فان تسير عكس الاتجاه فحاول تفاديها لكنه فشل ليقع الحادث دون خسائر في الأرواح.

قائد السوزوكي يبلغ من العمر 17 سنة، اعتذر لنجل الإعلامية الذي لكم يتعرض لسوء قائلا "معلش غصب عني سامحني" عارضا عليه "مستعد اتحمل تكاليف تصليح الخبطة".

طلب الفتى من نجل الإعلامية منحه الفرصة للاطمئنان على سلامته "هروح المستشفى اللي جنبنا وراجع".

حسب تحريات الرائد محمد فهمي معاون مباحث حدائق أكتوبر، لم يهرب السائق المتسبب في الحادث -كما تناول البعض- وعاد مرة أخرى إلى محل الواقعة واصطحبتهما الشرطة لديوان القسم.

تحرر محضر بالواقعة وتم عرض الطرفين على النياية العامة التي أخلت سبيلهما بعد التصالح.