بعد قبول الاستئناف.. تخفيف حكم حبس خادمة نادية الجندي لسنة في اتهامها بالسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة؛ اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف خادمة الفنانة نادية الجندي، على حكم حبسها سنتين، لاتهامها بسرقة فيلا الفنانة بمنطقة كرداسة، شكلًا وفي الموضوع بتخفيف الحكم من سنتين لسنة واحدة.

كانت محكمة جنح شمال الجيزة أصدرت حكم بحبس الخادمة، وبراءة زوجها من الاتهامات المسندة إليه.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد تعرض فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.