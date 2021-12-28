انتحار "موظف التجمع".. 5 قرارات للنيابة لكشف ملابسات الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدرت النيابة العامة بيانًا اليوم الثلاثاء، بشأن التحقيقات في واقعة وفاة موظف بشركة في القاهرة الجديدة.

وذكرت النيابة أنها اتخذت 5 قرارات لكشف ملابسات الحادث جاءت كالتالي:

- انتقلت النيابة العامة لمناظرة الجثمان وتبينت ما به من إصابات

- طالعت النيابة كاميرات المراقبة بالشركة وأظهرت صعود المتوفى للطابق الثالث وقفزه

- سألت النيابة شهودًا على الواقعة وبعض أهالي المتوفى فأكدوا الرواية السالفة

- ندبت النيابة أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولًا لسبب الوفاة

كلفت النيابة الشرطة بالتحري حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمه



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