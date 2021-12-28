قفز من الثالث.. النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة "موظف التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أصدرت النيابة العامة بيانًا اليوم الثلاثاء، بشأن التحقيقات في واقعة وفاة موظف بشركة في القاهرة الجديدة.

وذكرت النيابة أنه بمطالعة كاميرات المراقبة، أظهرت صعود المتوفى إلى الطابق الثالث وقفزه من علو.

كما سألت النيابة العامة شهودًا على الواقعة وبعضًا من أهالي المتوفى فأكدوا ذات الرواية.

وأمرت النيابة العامة بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولًا لسبب الوفاة، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمه.



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