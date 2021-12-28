شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية بمنطقة كيما أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إلتقط الرئيس عبد الفتاح السيسى صورة تذكارية مع الحضور بمنطقة بمصنع كيما 2 مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، والذى شهد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصنع ضمن افتتاحات مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد ضمن "أسبوع الصعيد".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن المصانع الجديدة يجب أن يتوافر لها عناصر النجاح بشكل كامل، قائلا: "أنا عاوز فرص نجاح للمصانع والشركات الجديدة منعا لتكرار اللى فات، متابعا: "اى مستثمر أو قطاع خاص لما بيعمل مصنع جديد مش بيكون عنده مشكلة في تحديث العمل داخل المصنع ده.. لانه قاعد بيدير صح.. الإدارة الجديدة مفيش فيها خواطر.. مش هعين حد في المصنع ملوش لزمة.. علشان قريبى أو معرفتى أو كلام هذا القبيل".