شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لوزير التربية والتعليم: أنا مش بعرف أحل مسألة رابعة ابتدائى لابنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب رياض عبد الستار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالي، نحن نحلم بوجود تعليم يليق بمصر الحديثة والرئيس عبد الفتاح السيسى قد أطلق العديد من المبادرات للنهوض بالدولة".

وتابع :"نفسنا يكون لدينا تعليم يليق بمصر الحضارة والرائدة مع العلم أن الرئيس السيسى يولي هذا الملف اهتماما بالغا لكن ما يحدث بالوزارة مخيب للآمال وكل شوية تصدر تصريحات وحاجات غريبة".

وتابع: "ابني فى سنة رابعة وأنا اعجز عن حل المسائل بتاعته" متسائلا :" لماذا تكدس مناهج رابعة ابتدائي".

وقد انتقد نواب البرلمان، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وحازت مشكلة الصف الرابع الابتدائى النصيب الأكبر من الانتقادات، فيما دعا المستشار حنفى جبالى النواب التقرب من مكبر الصوت حتى يتضح الصوت للجميع.

وقالت النائبة أمل زكريا قطب فى كلمتها: "الوزير يعلم مدى احترامنا له ونحن نريد نقعد معه"، مضيفة: "منهج الصف الرابع الابتدائى مكدس ونحن مع التطور والإبداع ولكن يجب أن يبدأ التطوير من كى وان".

وأشارت إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائى مكدس بكمية معلومات تفوق عقلية التلاميذ، ضاربة المثل بمنهج تكنلوجيا المعلومات حيث تحتوى على أسماء حيوانات كثيرة جدا لا التلاميذ يعرفونها ولا حتى المدرسين أو الموجهين".

وتابعت : "أزاى ندي مناهج للصف الرابع عن جبال النمل، رغم أن الطفل لو شاف نملة يقتلها".

فيما قال النائب مجدى سيف موجها حديثه لوزير التربية والتعليم:"الثقة بينك وبين المواطن غائبة بسبب الكثير من الأحداث أبرزها فشل منظومة التابلت، كما أن الأسر تئن من الزيادة فى المصروفات، والمعلم غاب عن المشهد ولم تحسن كفاءته".