شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "ليه محدش بيحلم بتطوير الثروة الحيوانية؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تطوير الثروة الحيوانية فى مصر يحتاج إلى حلم من أجل التطوير، متابعًا: "ليه مش بنحلم.. أنا كوزير الزراعة أحلم وأدخل فى موضوع التطوير وأكسر في التحديات.. طب برنامج تطوير الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج كام سنة.. طب المحافظ ومديرية الزراعة معايا فى التطوير ده.. أتابع تطوير الثروة الحيوانية وأنجح وأفرح بالتطوير ده.. بقى عندى أمل كلما ما العدد يزيد فى تطوير الثروة الحيوانية ورؤوس الماشية اللى إنتاجها أكبر بيزيد.. هو انتوا مش بتحلموا ليه".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد: "بقول الكلام ده لأن كل حاجة لها حلول.. لما كنا في اجتماع جامعة كفر الشيخ.. أحد رؤساء الجامعات قالى ممكن نعمل مصنع للنباتات العطرية.. الفرص موجودة مش لاقية اللى يعلمها.. أحنا معانا لسة فرص للتطوير والتحديث ومش خلصت".

وتابع الرئيس السيسي: "ممكن نعمل مصنع للتعامل مع الرمان بمليار جنيه.. بدل ما التصدير يكون رمان فقط هنطلع منه قيمة مضافة زيادة.. والمصنع ده هنشغل فيه الناس.. وطن الرومان بدل ما يكون بـ100 دولار يبقى ألف دولار.. أنا بتكلم ليه وليه معملناش ده.. مزارع الرمان بقالهم 5-6 سننين.. مفيش مصنع يتعمل من الإنتاج بتاعهم ويعمله قيمة مضافة.. مش أنا اللى أعمله كدولة.. ليه مش جبت المستثمرين والمحافظ اللى عنده رمان فى محافظته وجاب الناس اللى شغالة.. والمقولين فى المحافظة.. والأثرياء في المحافظة.. تعالوا نعمل حاجة زى كده "يقصد المصنع".. وأنتوا تديروا "المصنع".. الدولة تدخل 50 % واعملوا المصنع ده.. والناس تشتغل ونحول الحاجة دى لكده "يبقى لها قيمة مضافة".. مهو الرمان بيحصلوا إيه بيترمى.. لكن لما أعمله قيمة مضافة للتصدير مش يترمى.. كيلو اللبن لما اعملوا مبستر ولبن بورده أفضل.. كل لما أعمل للحاجة قيمة مضافة بتقلل الفاقد".