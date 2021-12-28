شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يداعب وزير النقل: "الفريق محمد زكى بيقولى النقل عليها 75 مليار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تطوير محطة أسوان والسكة الحديد لا يقتصر على السياح فقط ولكن المواطن المصري، متابعا: "المواطن المصري يستحق للإنسان المصرى أولا".

وسأل الرئيس السيسي، الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن دفع الأموال للهيئة الهندسية، ليرد عليه الفريق كامل قائلا: "لما كنت في الهيئة الهندسية كنت طالب من وزارة النقل عليها 44 مليون جنيه حصلت على 4 ملايين وضربوا على الباقى.. ولما جيت حاولت ادفع للواء إيهاب 40 مليون ولكنه طلب 44 مليون.. ولو سمحت لى تكون دى هدية لوزارة النقل وللشعب المصرى من القوات المسلحة"، ليرد عليه الرئيس السيسي مداعبا: "الفريق محمد زكى وزير الدفاع بيقولى عليه 75 مليار"، ليرد عليه الفريق كامل الوزير: "ده جيشنا.. ولو مش يعملنا ويساعدنا مين اللى يعملنا ويساعدنا".