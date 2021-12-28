شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "ما قربناش من سعر تذكرة القطار إلا بعد تطوير كافة الخطوط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لم تقترب من سعر تذكرة القطارات إلا بعد التطوير الكامل، قائلا: "قولت يا كامل متقربشى من سعر التذكرة إلا لما تحدث العربيات.. وكل قطارات مصر مفيش عربية ولا جرار جديد.. ومفيش على السكة كلها.. القاهرة والإسكندرية واسوان وبورسعيد.. مفيش قطار واحد قديم.. مفيش على أي خط في مصر عربية قديمة".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد.