"جوزي هيتجوز عليا".. اعترافات سيدة اختطفت رضيعًا بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سيدة غافلت أخرى واختطفت طفلها بالقاهرة، وتمكنت من إعادة الطفل سالمًا لأسرته.

كان قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة التبين، بأنها عقب خروجها من إحدى مستشفيات الأطفال بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبصحبتها نجلها "طفل يبلغ من العمر شهرين، تعرفت على إحـدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وتبادلا الحديث حيث علمت الأخيرة بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فتوجهت صحبتها لمسكنها بدعوى الصلح والتوفيق بينهما، إلا أن الأخير رفض الصلح.

وعقب ذلك توجها لأحد المطاعم بدائرة القسم وأثناء تواجدهما بالمطعم قامت بمغافلتها باختطاف الطفل ولاذت بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمة ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث،

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها الطفل المشار إليه، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.

وأقرت المتهمة برغبة زوجها بالزواج من أخرى لتقدمها في العمر ورغبته في الإنجاب، فاختمرت في ذهنها فكرة خطف طفل حديث الولادة عقب إيهام زوجها بأنها حامـل، وفي سبيل ذلك قامت باخبـار زوجها بتوجهها للإقامة صحبة شقيقتها بدعوى وضع مولودها.

وبتاريخ الواقعة تعرفت على المجني عليها وتمكنت من ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و

باستدعاء المجني عليها تعرفت على الطفل واتهمتها باختطافه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.