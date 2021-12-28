احتجز زوجته ونجله.. مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقى عنصر إجرامي مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط، لقيامه باحتجاز زوجته ونجلهما، لخلافات زوجيه، وتحريرهما دون إصابات.

تلقي مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز يفيد بقيام شقيق زوجها باحتجاز زوجته ونجلهما وتهديدهما بسلاح ناري داخل مسكنهم بإحدى القرى بدائرة المركز.

وانتقلت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي لمحل البلاغ.

بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية – سبق اتهامه في عدد من القضايا وبحوزته سلاح ناري (طبنجة) باحتجاز (زوجته ونجلهما) داخل منزله، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما ، وقد تحصن المذكور بهما ورفض الاستسلام، وتم توجيه النصح والإرشاد له لإثنائه عن مبتغاه إلا أنه رفض وأطلق أعيرة نارية تجاه القوات، ولدى اقتحام القوات المسكن لتحرير الأسرة، بادر المذكور بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف ، ونتج عن ذلك (مصرعه) وعُثر بجواره على طبنجة - خزينتين بهما عدد من الطلقات - عدد من الطلقات الفارغة - كمية من مخدر الشابو، وبلورة تعاطى مخدر الشابو.

ونجحت القوات الأمنية في تحرير المحتجزين زوجته ونجلهما من المسكن دون إصابات.