ضبط 13250 نسخة من "ملازمة تعليمية" غير مرخصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

صادرت مباحث المصنفات 13250 نسخة من ملازم تعليمية مدون عليها اسم المطبعة خاصين بإحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بحلوان.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مسئولي مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة؛ بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الدراسية بدون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وتم التقابل مع المدير المسئول وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 13250 نسخة من ملازم تعليمية مدون عليها اسم المطبعة خاصين بإحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.