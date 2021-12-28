التحقيق مع عامل وزوجته بتهمة قتل طفلة لسرقتها بالجيزة: خنقها بالمخدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع رجل وزوجته، لاتهامهما بقتل طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات خنقاً، وألقاها الزوج أعلى سطح عقار بمنطقة الطالبية.

وأمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على تفاصيلها ومعرفة ملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الطفلة تدعى "مكة" وأن المتهمين رجل وزوجته قاما باستدراج الطفلة داخل شقتهما لسرقة قرطها الذهبي وعقب ذلك قاما بالتخلص من جثتها أعلى سطح العقار محل العثور على الجثة.

البداية تلقى اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة طفلة ملقاة أعلى سطح عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، بالفحص تبين العثور على جثة طفلة 3 سنوات مقتولة خنقاً وملقاة بالمكان المشار إليه.

شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث موسع لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتوصلت التحريات بقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري وكيل فرقة الطالبية والعمرانية إلى أن وراء ارتكاب الجريمة رجل وزوجته قاما باستدراج الطفلة لسرقة قرطها الطفلة الذهبي وعقب ذلك قاما بقتلها خنقاً بالمخدة وإلقاء جثتها أعلى سطح العقار محل العثور عليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم استهداف المتهمين بمأمورية أمنية أعدت لهما أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأنهما قاما باستدراج الطفلة لداخل شقتهما لسرقة قرطها الذهبي وعقب ذلك قررا التخلص منها وقتلها فوضع الزوج المخدة على فمها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقاما بحملها وإلقائها أعلى سطح العقار محل العثور على الجثة لإبعاد الشبهة الجنائية عنهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.