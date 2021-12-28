منها أختام رسمية.. القبض على أجنبيين زورا أختام رسمية للسفر خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول لتزوير المحررات الرسمية للسفر خارج البلاد.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إخطارا من الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى بتقدم أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لإنهاء إجراءات سفره لدولة أخرى بموجب مستندات مزورة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المشكو فى حقه بالتقدم لإنهاء إجراءات سفره بموجب جواز السفر الخاص به مُثبت به إقامة بالبلاد لغير السياحة و بصمة خاتم دخول للبلاد "مزورين" .

و بمواجهته أقر بتحصله على الإقامة وبصمة خاتم الدخول المزورين من خلال أحد رعايا دولته وتبين أنه (يحمل نفس الجنسية - مقيم بمحافظة الإسكندرية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى تم ضبط الأخير حال إنهاء إجراءات سفره إلى خارج البلاد.

و بمواجهته أقر بتحصله على الإقامة والبصمة المزورين من أحد رعايا دولته "متواجد حالياً بالخارج" وذلك أثناء تواجده خارج البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.