أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للتسويق لبيع بيانات المواطنين المستولى عليها من على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط القائمين على بيع معلومات المواطنين لشركات التسويق مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط جهاز حاسب آلى، وهاتف محمول بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بالعديد من الأدلة التى تؤكد نشاطه.

وبمواجهة المتهم أقر بإنشاء الصفحة وعرضه لتلك البيانات للبيع مقابل مبالغ مالية لإستخدامها من قِبل عملائه فى عمليات التسويق لمنتجات شركاتهم وأنه تحصل على تلك البيانات من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة).

و بتكثيف الجهود تم تحديده وضبطه وبحوزته جهاز كمبيوتر "لاب توب"، وهاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من بيانات المواطنين.

و بمواجهته أقر بإعطاء البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين للمتهم الأول لبيعها ، وأضاف بأنه يتحصل على تلك البيانات من أحد المواقع "مؤسس خارج البلاد" يتردد عليه ويشترك به العديد من حائزى ومحللى تلك البيانات ومتاح للعامة الولوج إليه والحصول على تلك البيانات من كافة دول العالم وتبادلها بين أعضائه لإعادة تحليلها وتصنيفها لفئات محددة وفقاً للوظيفة أو السن أو المستوى الإجتماعى وإعادة بيعها عقب ذلك لمندوبي المبيعات والتسويق للشركات للاستعانة بها في تسويق منتجاتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.