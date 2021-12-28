السيسي عن تطوير السكة الحديد: بنعمل ده علشان المصريين قبل السياح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جهود تطوير محطة سكك حديد أسوان.

جاء ذلك خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعرض وزير النقل صورة توضح الفارق بين المحطة قبل وبعد التطوير، قائلا: لما كنت في الهيئة الهندسية أحد البرامج التلفزيونية عرض صور المحطة وكانت بتمثل مشكلة للسياح، وبناء عليه تم تطويرها.

ورد السيسي قائلا: إحنا بنطور السكة الحديد ومحطاتها مش علشان السياح بس، ولكن بنعملها لينا إحنا علشان المواطن المصري يستحق الأول.

وأضاف السيسي: أنتوا دفعتوا الفلوس بتاع دي يا كامل، بتكلم بجد، ليرد وزير النقل: وأنا في الهيئة الهندسية كنت طالب من النقل 44 مليون جنيه، ادوني 4 مليون وضربوا على الباقي، ولما بقيت في وزارة النقل بتكلم مع اللواء إيهاب إن أوصلهم 40 مليون جنيه وهو مصر على 44، ولو سيادتك سمحتلي تبقى هدية من القوات المسلحة للشعب المصري.

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: عارف محمد (وزير الدفاع) بيقولي إيه، بيقولي ده عليه 75 مليار جنيه، ليرد وزير النقل: ده جيشنا يا فندم ولازم يساعدنا.