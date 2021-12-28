السياحة: دورة تدريبية للعاملين بمسجد السلطان حسن وورشة عمل للحرف التراثية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة والآثار، دورة تدريبية للعاملين بمسجد السلطان حسن بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل للحرف التراثية بسوهاج.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي والأثري على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، إن تدريب العاملين بمسجد السلطان حسن، يأتي ضمن برنامج "سفراء السياحة" الذي يتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائر في الأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف.

وأشار "بهجت" إلى أنه تم تنفيذ هذا التدريب الذي استمر لمدة يومين بالتنسيق مع الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار والذي أشاد بهذا التدريب الذي تم تنفيذه مسبقًا للعاملين بسوق السلاح وباب الوزير، وتحت إشراف مدير منطقة آثار جنوب القاهرة، ومدير منطقة آثار السلطان اللذان قاما بتسليم الشهادات للمتدربين في ختام هذه الدورة التدريبية.

وأضافت "سها" أنه قام بتدريب العاملين مؤسسة "Rythm" المتخصصة في مجال التدريب، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ هذا التدريب بجميع المواقع الأثرية والمتاحف لرفع كفاءة المتعاملين مع السائحين بها.

ويتم برنامج "سفراء السياحة"، بتمويل من بنك الإسكندرية وتنفيذ مؤسسة " " Rythm المتخصصة في مجال التدريب والمعتمدة من Institute of Hospitality في المملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، وتحت عنوان "الحرف التراثية بمحافظة سوهاج بين الواقع والمأمول " نظمت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورشة عمل حضرها المستشار السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وأساتذة من كلية السياحة والفنادق بالأقصر وعدد من ممثلي الجهات المعنية والمهتمة بالحرف التراثية وعلى رأسهم مدير مركز الحرف اليدوية بجامعة سوهاج، ومديري وأصحاب المصانع والمراكز العاملة بالصناعات اليدوية، وعدد من الطلاب بكلية السياحة والفنادق جامعة سوهاج، وعدد من الشباب العامل بصناعة الحرف اليدوية بمدينة أخميم.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة، على الحفاظ على وتعزيز الحرف والصناعات اليدوية المتنوعة والتي تعكس التراث الاجتماعي والثقافي للمحافظة مما يكون له مردود إيجابي في رفع الوعي الثقافي لدى المجتمع المصري، خاصة وأن مدينة أخميم بمحافظة سوهاج تشتهر بالنسيج اليدوي.

ومن جانبها، أوضحت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية، أن المشاركين في ورشة العمل أوصوا بتنفيذ عددا من البرامج التدريبية المهنية التي تهدف إلى تنويع المنتج النهائي ليناسب شريحة كبيرة من العملاء، وضمان جودة المنتج.

وتابعت: بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة لتسويق المنتجات الحرفية في كافة المواقع الأثرية والسياحية، وتنظيم فعالية سنوية دائمة تعمل على إبراز الجانب التراثي لمحافظة سوهاج من تراث مادي ولا مادي، وتنفيذ عدد من المواد الدعائية بمختلف اللغات التي تشتمل على معلومات عن مراكز صناعة الحرف التراثية بمحافظة سوهاج والمنتجات التي تنتجها، بالإضافة إلى إعداد نموذج لبطاقة hangtag تتضمن التعريف بالحرفة والمقصد الذي صنع به المنتج اليدوي، وإعداد نموذج لبطاقة pricetag لوضعها على المنتجات اليدوية التي تنتجها المجتمعات المحلية بسوهاج.