مصر للطيران: تغير مسار رحلة نيويورك إلى كندا لإنقاذ حياة راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، إن قائد رحلة الشركة رقم MS986، التي أقلعت من مطار جون كينيدي بنيويورك متجهة إليمطار القاهرة الدولي، تم تحويل مسار الرحلة، والهبوط اضطراريا بمطار Stephenville بكندا، وذلك لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمةصحية مفاجئة على متن الطائرة وسرعة إسعافه بأقرب مطار.

وأضاف المصدر أن القرار جاء من منطلق حرص الشركة الوطنية علي سلامة المسافرين التي تضعهم دائما في مقدمة أولوياتها، وأشار المصدر إلى أن ذلك الهبوط الاضطراري جاء للمرة الثانية في أقل من يومين، حيث قامت الشركة بتغيير مسار رحلتها أيضا رقم MS985 المتجهة يوم الأحد الماضي من مطار القاهرة إلى نيويورك، لإنقاذ حياة راكبة والهبوط اضطراريا بمطار فرانكفورت بألمانيا.

وتابع المصدر: تحرص الشركة علي هذا الإجراء بالرغم من تأثيره علي حركة وانتظام جدول التشغيل، وما يتتبعه من نفقات مادية إضافية ،وقال يتابع مركز عمليات مصر للطيران، استئناف الطائرة لرحلتها عقب إقلاعها مرة أخرى من مطار كندا حتى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.​