الوزير صنع البدلة قبل القماش.. برلمانيون ينتقدون عجز المدرسين ومناهج 4 ابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

انتقد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أداء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي.

وأشار داود، خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، التي خصصها المجلس لطلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى طارق شوقي، إلى مشكلة عجز المعلمين التي بلغت 120 ألف معلم.

وقال داود، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أعلنت وجود عجز 120 ألف معلم وخلقت أداة للحل ولم تستخدمها، مشددًا على عدم إمكانية توفير تعليم جيد دون وجود مدرسين مدربين.

وتحدث داود عن أزمة الصف الرابع الابتدائي في مواد الرياضيات والعلوم، مؤكدًا عدم تدريب المدرسين على هذه المناهج، قائلًا "الوزير لا بد أن يزور مدارس مصر المختلفة، ولا يختزل المسألة في عدد معين من المدارس ".

وأكد داود أن المسؤولية سياسية وتقع على الحكومة والبرلمان، مخاطبًا وزير التعليم: "ماتقوليش وزارة المالية أو التخطيط؛ الحكومة حازت على الثقة، مشترطة عليكم إيجاد حلول".

وتابع النائب: "حدث تفكك أسري نتيجة أن الأسرة مكبلة بمدرسين طالعين علشان يقوموا بالدور اللي المدرسة ما قدرتش تقوم به".

وقال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: "وقفنا مع الوزير وقُلنا نجاحك من نجاح مصر؛ لأنه مشروع قومي، ألا يشعر أن المريض يئن وأن الأهالي تشكو، سنة رابعة مفيش مؤشرات، الكيماوي وقَّع شعر المريض.. الأهالي تئن بصورة كاملة".

ولفت خير الله إلى مشكلات امتحانات الثانوية العامة والحاجة إلى تدريب الطلاب على الامتحانات، وقال إن العلاج بالصدمة يحول الممكن إلى مستحيل، واستطرد مخاطبًا الوزير: "الوزير صنع البدلة قبل أن يصنع قماش البدلة، نريد أولويات وتدرجًا في التعامل وإلا أصبحت الوزارة وزارة كرفتات، نريد تدرجًا حقيقيًّا في التعامل مع المواطن"، مستطردًا: "المعلمون غير مؤمنين بمشروعك".