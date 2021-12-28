خالف مجانية التعليم.. هجوم برلماني حاد على طارق شوقي بسبب "رابعة ابتدائي" والمتطوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، وزيرَ التربية والتعليم؛ لمخالفته الدستور المصري الذي نص على مجانية التعليم، بسبب ربطه تسليم الكتاب المدرسي للتلاميذ بدفع المصروفات .

وقال الدكتور محمود قاسم، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إن الدكتور طارق شوقي خرق الدستور ومجانية التعليم بقرار ربط تسليم الكتب بالمصروفات، منتقدًا منظومة التعليم الفني، قائلًا: تلك المنظومة لا تخرج طلابًا تحتاج إليهم سوق العمل، وأصبحت هي والعدم سواء".

وأشار قاسم إلى أن الوزارة أرهقت الأسرة المصرية والمدرس والطلبة بسبب منهج الصف الرابع الابتدائي .

وقال النائب طلعت عبد القوي، إن الدستور نص على التزام الدولة بتخصيص نسبة 4% من الناتج القومي للتعليم، ورغم ذلك الوزارة تضرب بمجانية التعليم عرض الحائط، مؤكدًا أن الوزارة تخالف القانون بسبب المتطوعين الذين استعانت بهم في العملية التعليمية؛ حيث نص القانون على حصولهم على مقابل مادي مناسب مقابل ما يتكبدونه من عمل .

وأضاف عبد القوي: "التطوع لا يصلح في عملية تعليمية، وهؤلاء المتطوعون لهم حقوق".

وقال النائب فريدي البياضي إن وزير التربية والتعليم يتعامل مع المنظومة التعلمية على أنها سلعة؛ ولكن الدستور يؤكد عكس ذلك، قائلًا: أرى أن تحديد الكلمة بـ120 ثانية لا يكفي لعرض وجهة نظري؛ ولكن أرى أن الوزير فشل في إعداد خطة التطوير؛ خصوصاً في ما يتعلق بالصف الرابع الابتدائي.