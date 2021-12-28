السيسي ينتقد تقديم كامل الوزير بدون رتبة فريق: هي الرتب بتروح يا كامل؟.. والوزير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بدون لقب فريق واكتفاء مقدمة احتفالية افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان بلقب مهندس فقط.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان: هي الرتب بتروح يا كامل ولا حاجة، طيب إيه.

وأضاف الرئيس: دي تاني مرة قولت المرة اللي فاتت سيبها وعديها يعني.

ورد وزير النقل قائلا: اتناقشت مع اللواء محسن امبارح فيه وهما مصرين كده، طيب أعمل إيه؟.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.