وزير النقل: "من بكرة الصبح مفيش عربية قديمة على السكة الحديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير، إنه اعتبارا من غدا الأربعاء لا يوجد عربة قديمة على خطوط السكة الحديد.

وأضاف الوزير خلال كلمته أثناء افتتاح مصنع كيما بأسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كان من المخطط أن يكون عدم سير أي عربة قديمة على خطوط السكة الحديد اعتبارا من يناير 2022، ولكن بعد توجيهات الرئيس السيسي، من بكرة الصبح مفيش عربية قديمة على خطوط السكة الحديد".

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.​