بحضور وزراء وسفراء.. متحف الحضارة يقيم حفلا موسيقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي

قالت وزارة السياحة والآثار، إن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، نظم حفلا موسيقيا للفنان أحمد حرفوش مغني الجاز المصري المعروف، وذلك ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه المتحف، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وبحسب بيان اليوم، حظي الحفل الذي أقيم بالمتحف برعاية نستلة مصر، بحضور كبير من زائري المتحف والمثقفين وكبار الشخصيات العامة والسفراء من بينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومدير مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، ومدير مكتبة الإسكندرية، ووزراء البيئة والتربية والتعليم والخارجية والإعلام والصناعة والتنمية التكنولوجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، والتعليم العالي والتعاون الدولي والتجارة و الصناعة السابقين، ورئيسة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، ورئيس بنك مصر والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي وسفيري هولندا والمجر.

وحرص الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، على الترحيب بالحضور معربا عن سعادته بنجاح الحفل، والذي جاء ضمن الأنشطة العديدة التي يقدمها المتحف لمختلف فئات الزوار، وذلك ضمن رؤية وزارة السياحة والآثار حول المتاحف، والتي تتمحور حول كونها ليست فقط أماكن لعرض الآثار، بل مؤسسات ثقافية تعمل علي توعية أفراد المجتمع وتثقيفهم بتاريخ وحضارة مصر العريقة والتي صدرت الفن والثقافة والتاريخ للعالم والإنسانية كلها.

واستمتع الحضور بما قدمه الفنان أحمد حرفوش، من أغاني لكبار الفنانين المصريين مثل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وشادية وفريد الأطرش والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حيث أشادوا بالحفل وتنظيمه الجيد من قبل إدارة المتحف.

وعقب انتهاء الحفل، وجه الدكتور أحمد غنيم، الدعوة للحضور لجولة داخل المتحف، لمشاهدة كنوزا أثرية مصرية فريدة معروضة في القاعة المركزية، كما زاروا قاعة المومياوات الملكية والتي استحوذت على عقولهم بما فيها من كنوز للمومياوات معروضة بطريقة رائعة وفريدة، كما تفقدوا أيضا معرض لوحات الفنان فريد فاضل والمقام حالياً في المتحف.

يذكر أن الفنان أحمد حرفوش ذهب إلي بريطانيا في 2015 وكون فريق حرفوش باند، وذلك ضمن مشروع جديد للجاز في لندن وهو الجاز المصري Egyptian Jazz Project، وذلك كما قال لنعيد اغانينا المصرية القديمة بشكل جديد ونحافظ عليها.