السيسي: عايزين ننزل الشركات البورصة علشان ده توجه الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شكر لأهالي أسوان، قائلا: بقول للناس في أسوان انتوا تحملتم شكل من أشكال تلوث البيئة، وبقول إن اللي اتعمل من محطات ومعايير بيئية، حققت حماية لكم.

وقال السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان: علينا أن نحافظ عليها في هذه المشروعات وغيرها، موضوع البيئة أمر في مصلحتنا كلنا ومحدش بيأذي أهله عشان المنشأة اللي عاملها للمحافظة على البيئة مشتغلتش.

وأضاف الرئيس: الموضوع مش بالأماني، لأ، لازم الأجهزة في الدولة تنزل وتشوف، محدش يبقى عنده استثناء، مش عشان هي بتاع الحكومة، لأ، حكومة وخاص يتفتش عليهم، علشان ده يتطور ويستمر لازم ناخد بالنا، وعايزين ننزل الشركات البورصة، عشان ده توجه الدولة، وبيبقى مراقبة ويساعدنا إن الشركات تحقق المطلوب.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.