السيسي: الرمان بيترمي ومحتاجين مصنع متعملش ليه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه لا يوجد مصنع للاستفادة من محصول الرمان في التصنيع الغذائي.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان: أنت بتقولي الرمان، أحد رؤساء الجامعات قال عايزين نعمل مصنع للنباتات العطرية، الفرص موجودة مش لاقية اللي يعملها، يا مصريين ويا رجال الأعمال اللي معاكم فلوس، معانا فرص مخلصنهاش.

وتابع: قالي مكن نعمل مصنع بمليار جنيه ونصنع النباتات اللي بنصدرها خام، معملتوهاش ليه، إزاي الموضوع ده ميتعملش، وإزاي بتوع مزارع الرمان بقالهم 5 أو 6 سنوات يقولوا معندناش مصنع، متعملش ليه المصنع، الرمان بيترمي، مجبتش المحافظ اللي عنده المشكلة دي وجاب كبار الناس والأثرياء في المحافظة وقال تعالوا نعمل حاجة زي كده والدولة تدخل بـ 50% والناس تشتغل.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان.

كما يتفقد الرئيس محطة سكك حديد أسوان حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.