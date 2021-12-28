شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر يبحث مع وزير "المؤسسات المصغرة" سبل تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير الدكتور مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر مع الوزير الجزائرى المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري للسفير المصري، اليوم، بمقر ديوان الوزارة .

وأوضح ضيافات أن مصر لها تجربة رائدة في مجال المشروعات المصغرة وتنميتها، ويمكن التعاون الثنائي في هذا المجال من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة مصرية-جزائرية ومساعدتها على تسويق منتجاتها في سوق البلدين وفي مختلف الأسواق الأفريقية.

وتابع قائلًا إن المنتجات المصرية معروفة في السوق الجزائري، والجزائر من الممكن أن تكون بوابة كبيرة للمنتجات المصرية في أفريقيا، من الممكن تحقيق تكامل بين المنتجات المصرية والجزائرية .

وأضاف أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه ببناء قاعدة اقتصادية تستند على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن دور وزارته لا يقتصر على التمويل فقط وإنما الدراسة والتمويل ودعم المستثمر.

ونوه إلى أن هناك 59 ألف ملف مطروح لديه خاص بشركات جزائرية صغيرة ومتوسطة تحت الإنشاء، وهو ما يعكس الرغبة الحقيقية الشعبية والرسمية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

من جهته، قال السفير الدكتور مختار وريدة إن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالمنشآت الناشئة باعتبارها أحد الركائز الأساسية في دفع التنمية الاقتصادية.

وأعرب السفير وريده عن ترحيب مصر بالتعاون مع الجانب الجزائري في مجال المشروعات المصغرة وتبادل الزيارات بين الجانبين، فضلا عن مشاركة الشركات المصرية في المعارض الجزائرية ولاسيما المعرض الدولي للمؤسسات المصغرة المقبل.

‫واستعرض السفير المصري منصة المشروعات الصغيرة التابعة لج‬هاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، والتي تتيح ‫كافة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة.‬

واتفق الطرفان على ضرورة البدء في العمل المشترك من أجل رفع مستوى التعاون الثنائي حسب تطلعات البلدين في مجال المؤسسات المصغرة، والدفع بدينامكية جديدة لتنويع مجالات الشراكة.