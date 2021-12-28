شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إحلال وتجديد وافتتاح 10 آلاف مسجد خلال 7 سنوات و6 أشهر بتكلفة 8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، حصاد 7 سنوات ونصف من الإنجازات التى حققتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية ، والتى تأتى فى إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التى تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصرى والدولة المصرية الحديثة.

وأوضحت الوزارة أنه خلال السبع سنوات ونصف، تم إحكام السيطرة على المساجد، وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها، وتم إنفاق 8 مليارات جنيه لعمارة بيوت الله، حيث تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم أكثر من (8000) مسجد، وافتتاح أكثر من (1900) مسجد فى 16 شهرًا بدءًا من العام المالى 2020 / 2021م.

فيما تم إنفاق 2 مليار جنيه فى البر وخدمة المجتمع منها :"200 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، و90 مليون جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم إصدار 304 مؤلف ومترجم لنشر الفكر الوسطى المستنير، من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة، مع إصدار أول ترجمة مصرية لمعانى القرآن الكريم باللغة الأردية.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن هيئة الأوقاف المصرية، حققت أعلى عائد فى تاريخها، وهو (1,818) مليار جنيه صافى إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف للعام 2020 / 2021م، فيما تم إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفى فى العالم (92) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف، بالإضافة إلى تشييد (16683) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على مليارى جنيه، منها (14618) وحدة إسكان اجتماعى وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية، من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية.

وفى مجال تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، لفتت الوزارة إلى أن الأئمة حصلوا على زيادات تتراوح ما بين (2908) و (4193) جنيهًا، فيما تم إيفاد وإعارة (1660) إمامًا وقارئا ، وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول ، بين جميع الجامعات الكازاخية فى مجال الدراسات الدينية ، وتطوير المركز الثقافى المصرى التابع للأوقاف بدولة تنزانيا.

كما تم عقد 9 مؤتمرات دولية و (7) مسابقات عالمية، لتعزيز دور مصر الريادى فى نشر الخطاب الوسطى المستنير، وتنفيذ (4021) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وافتتاح أهم صرح عالمى لتدريب الأئمة والواعظات وهو أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، لافتة إلى أن هناك أكثر من ( 5300 ) إمام و ( 184 ) إداريًا على طريق البحث العلمى بالدراسات العليا، وحصول أكثر من (792) إمام وواعظة وإدارى على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه تم إهداء أكثر من (800) ألف كتابًا لمختلف دول العالم، من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتعيين (3000) إمام و (4258) عاملا و (112) فنى تمريض (ممرضات)، وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف، بالإضافة إلى إنفاق أكثر من (115) مليون جنيه فى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة، وتوزيع (5424) طن لحوم أضاحى على (5,424) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالى مبلغ (508,389,942) جنيهًا.