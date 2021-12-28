شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الكتّاب والمؤلفين والمصادر العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، أسماء الفائزين فى مسابقة "الكتاب والمؤلفين والمصادر العلمية"، مؤكدة أن القطاع الدينى بالوزارة سيتواصل مع الفائزين بمبالغ مالية بشأن تسليمهم الجوائز المعلن عنها، كما سيتم تكريم الثلاثة الأوائل فى أقرب مناسبة علنية تعقدها الوزارة.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أن باقى الفائزين سيتم تسليمهم شهادات التقدير والإصدار الثانى من سلسلة رؤية من خلال المديريات التابعين لها فور وصولها من القطاع الديني، لافتة إلى أن الفائزين هم:

على النحو التالي:

أولًا: الفائزون بمبلغ (1500 جنيهًا) مع شهادة تقدير والإصدار الثانى من سلسلة رؤية:

1. محمد حلمى عبد المولى على السويس إمام وخطيب ومدرس

2. محمد مرعى سيد على الجيزة إمام وخطيب ومدرس

3. رأفت عبدالستار سيد أحمد الغربية مدرس بجامعة الأزهر

ثانيًا: الفائزون بمبلغ (1000 جنيهًا) مع شهادة تقدير والإصدار الثانى من سلسلة رؤية:

1. طه مهدى عبد الرحمن عفيفى القليوبية إمام وخطيب ومدرس

2. منصور مصطفى منصور خلف الله سوهاج ديوان عام الوزارة

3. أحمد عبد الراضى محمد أحمد أسوان إمام وخطيب ومدرس

ثالثًا: الفائزون بمبلغ (500 جنيهًا) مع شهادة تقدير والإصدار الثانى من سلسلة رؤية:

1. عمرو محمد مصطفى مصطفى الدقهلية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

2. حمادة رجب محمد عبد اللطيف المنيا إمام وخطيب ومدرس

3. عبد اللاه حسين سالم عبد اللاه سوهاج إمام وخطيب ومدرس

4. صلاح الدين محمد عبدالتواب الفيوم مترجم

5. إيمان عبد الرءوف السيد الغطاس القاهرة معلم أول لغة عربية

6. منال إبراهيم شبيب عامر القاهرة واعظة متطوعة بالأوقاف

7. مرفت السيد مرسى عجور الغربية واعظة متطوعة بالأوقاف

8. أحمد رجب عبده خليفة البحيرة مدير إدارة أوقاف رشيد

9. محروس رمضان حفظى عبد العال أسيوط مدرس بجامعة الأزهر

10. نصرة مصطفى حسن القاهرة واعظة متطوعة بالأوقاف

11. سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل القاهرة واعظة متطوعة بالأوقاف

12. محمود عمر حسن على الدقهلية معيد بكلية أصول الدين

13. شيماء عبدالمعطى عبدالباسط جاد الغربية طبيب مقيم عيون

14. زكية عبدالله عبدالمجيد فايد الغربية مهندسة مدنى

رابعًا: الفائزون بشهادة تقدير من المديرية التابع لها مع الإصدار الثانى من سلسلة رؤية:

1. السيد سلامه سلامه شاهين الإسكندرية إمام وخطيب ومدرس

2. أحمد إسماعيل هنداوى إبراهيم الإسكندرية إمام وخطيب ومدرس

3. السعودى يونس السيد حسن الإسماعيلية إمام وخطيب ومدرس

4. خالد جمال عمران مرعى أسوان معلم دراسات اجتماعية

5. أيمن شعبان أحمد عبد الهادى أسيوط مفتش دعوه أول

6. محمود جميل محمود حسن أسيوط إمام وخطيب ومدرس

7. أحمد محمد عبدالرحمن حسين أسيوط إمام وخطيب ومدرس

8. سعيد محمد محمد محمد أسيوط إمام وخطيب ومدرس

9. أكرم عبد المنعم عطيتو شحات الأقصر أعمال حرة

10. داليا عبد الدايم عبد الوهاب غزالى الأقصر أعمال حرة

11. محمد على أبو الوفا جاد الرب الأقصر إمام وخطيب ومدرس

12. رمضان الأمير حسن بدوى الأقصر مدرس بالأزهر الشريف

13. عبد اللاه حمدى محمد على البحر الأحمر إمام وخطيب ومدرس

14. محمد محمد إسماعيل ملكه البحيرة الديوان العام

15. عبدالله عبدالفتاح عبدالله سعد البحيرة إمام وخطيب ومدرس

16. خليفة أحمد محمد الشيخ البحيرة إمام وخطيب ومدرس

17. سامى خميس عوض خضر البحيرة إمام وخطيب ومدرس

18. أحمد حسن محمد حسن الغراوى البحيرة إمام وخطيب ومدرس

19. مها يوسف السيد على البحيرة ربة منزل

20. علاء سمير فؤاد عبد العال البحيرة إمام وخطيب ومدرس

21. أحمد عرابى على عرابى البحيرة إمام وخطيب ومدرس

22. أحمد عبد المنعم على الغنام البحيرة الديوان العام

23. رحمة محمد سعد عبد الونيس البحيرة مدرسة بالتربية والتعليم

24. أحمد أبو السعود أبو السعود إبراهيم بنى سويف إمام وخطيب ومدرس

25. علياء قرنى جابر أبو حامد بنى سويف طالبة كلية الدراسات الاسلامية

26. محمد محمد عبده خلف بور سعيد منطقة ضرائب دمياط

27. محمد على محمد الشاذلى جنوب سيناء إمام وخطيب ومدرس

28. سمير رمضان ربيع عبد الحافظ الجيزة إمام وخطيب ومدرس

29. عبد الناصر عبد الصبور عبد العال الجيزة إمام وخطيب ومدرس

30. منال عبدالمجيد محمود المسلاوى الجيزة واعظة متطوعة بالأوقاف

31. عادل محمد فكرى أحمد حجاج الدقهلية إمام وخطيب ومدرس

32. محمد سعد معوض المتولى القش الدقهلية إمام وخطيب ومدرس

33. أسامة أشرف الحسينى شميس الدقهلية واعظ عام بالأزهر الشريف

34. محمود توفيق الزناتى السيد الزناتى الدقهلية الديوان العام

35. محمد متولى على إبراهيم الدقهلية إمام وخطيب ومدرس

36. عبد الحميد محمد عبد الحميد الدقهلية إمام وخطيب ومدرس

37. أحمد مصطفى أبوزيد الطنطاوى الدقهلية إمام وخطيب ومدرس

38. أحمد فاروق محمد منصور الدقهلية إمام وخطيب ومدرس

39. ندى طارق سلامة دمياط طالبة

40. ياسين معوض عبد الهادى فايد سوهاج إمام وخطيب ومدرس

41. عصام عبد الصالحين محمد على سوهاج إمام وخطيب ومدرس

42. أحمد إبراهيم أبو المجد محمود سوهاج إمام وخطيب ومدرس

43. مروة أحمد عبد اللاه حسين حريز سوهاج واعظة أوقاف سوهاج

44. أحمد محمد سعد محمود الشرقية إمام وخطيب ومدرس

45. عبدالله جمال عبدالله محمد الشرقية ليسانس الدعوة الإسلامية

46. محمد إبراهيم محمد أحمد حلوه الشرقية إمام وخطيب ومدرس

47. رائد عبيد سلامة شمال سيناء إمام وخطيب ومدرس

48. أحمد فوزى محمد الشاعر الغربية إمام وخطيب ومدرس

49. محمد أحمد محمد محمد القهوجى الغربية إمام وخطيب ومدرس

50. محمد محمد بدوى منصور الغربية إمام وخطيب ومدرس

51. السيد حسن السيد خطاب الغربية إمام وخطيب ومدرس

52. محسن نعيم السعيد موسى فرج الغربية إمام وخطيب ومدرس

53. طه محمود محمد حجاج الغربية إمام وخطيب ومدرس

54. حماده بشير محمد البدوى الغربية إمام وخطيب ومدرس

55. سيد أحمد عبد الواحد سيد الغربية إمام وخطيب ومدرس

56. إبراهيم محى محمد الشعشاعى الغربية إمام وخطيب ومدرس

57. أشرف أحمد بدوى شلبى الغربية إمام وخطيب ومدرس

58. أحمد رمضان لطفى الدبابى الغربية طالب بكلية الدراسات الاسلامية

59. محمود مصطفى عطية بخيت الغربية إمام وخطيب ومدرس

60. عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى الغربية إمام وخطيب ومدرس

61. أحمد عبدالرحمن جوده عوض الغربية مهندس (المقاولون العرب)

62. هبه مختار على سعيد الفيوم تمهيدى ماجستير كلية التربية

63. عمّار محمد عبدالتواب أحمد الفيوم إمام وخطيب ومدرس

64. أحمد يونس أحمد عبد الغنى القاهرة إمام وخطيب ومدرس

65. نشوة محمد عبد المجيد المصرى القاهرة مدرس كلية التجارة جامعة القاهرة

66. نصر محمد عبد الموجود محمد القاهرة إمام وخطيب ومدرس

67. هاجر رمضان محمد عيد القاهرة واعظة متطوعة بالأوقاف

68. محمد محسن محمد أحمد خشبة القاهرة إمام وخطيب ومدرس

69. محمد سعيد محمد سيد القاهرة إمام وخطيب ومدرس

70. وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم القاهرة واعظة متطوعة بالأوقاف

71. أيمن سعد محمد على يسن القليوبية إمام وخطيب ومدرس

72. إسلام جلال على وهبة القليوبية إمام وخطيب ومدرس

73. نورا محمد إبراهيم على خميس القليوبية ربة منزل

74. أسماء أحمد محمد إبراهيم الصينى القليوبية بكالوريوس صيدلة

75. فتحية عبدالعظيم محمد السيد القليوبية مدرسة صحافة مدرسية

76. رمضان محمد أحمد محمد قنا إمام وخطيب ومدرس

77. أحمد سيد حادى سعيد قنا إمام وخطيب ومدرس

78. أحمد محمد مصطفى محمد قنا واعظ بالأزهر الشريف

79. الشربينى فايق الشربينى المغازى كفر الشيخ بكالوريوس تجارة

80. صالح السيد محمد أحمد حسين كفر الشيخ إمام وخطيب ومدرس

81. أحمد عبد النبى السعيد خليل كفر الشيخ أعمال حرة

82. علاء عبد المجيد محمد جاهين كفر الشيخ إمام وخطيب ومدرس

83. أحمد يوسف أحمد زايد كفر الشيخ إمام وخطيب ومدرس

84. عبير عبدالله درويش الجارحى كفر الشيخ مدرس لغة عربية

85. السيد عاطف السيد عبد النبى المنوفية الديوان العام

86. ناصر سلامة حامد محمود المنوفية إمام وخطيب ومدرس

87. أحمد فتحى عبدالفتاح أبو شعفه المنوفية إمام وخطيب ومدرس

88. سماح جمال أحمد أبو حسن المنوفية معلم أول مواد تجارية

89. عمرو وفقى فوزى زكى المنيا إمام وخطيب ومدرس

90. رحاب محمد عبدالحكيم عثمان المنيا بكالوريوس هندسة