شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث يعلن أسماء الفائزين بجوائز المركز لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس الجوائز بالمركز القومى للبحوث اجتماعا الدكتور محمد محمود هاشم رئيس المركز ورئيس المجلس، استعرض فيه النتائج النهائية لجوائز المركز القومى للبحوث لعام 2020 حيث وافق المجلس على منح الجوائز إلى أعضاء هيئة البحوث التالية أسماؤهم فى المجال المبين قرين كل منهم: أولآ : جوائز التقدير العلمى فاز بها كل من:

1. الدكتور إبراهيم عبد الثالوث هرمينا الأستاذ الباحث المتفرغ بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج فى مجال العلوم التكنولوجيا المتقدمة التى تخدم العلوم الأساسية.

2. الدكتورة سهام مصطفى على الشناوى الأستاذ الباحث بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية فى مجال العلوم الطبية

3. الدكتورة مها زكى رزق الأستاذ الباحث المتفرغ بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم التكنولوجيا المتقدمة التى تخدم العلوم الطبية.

4. الدكتورة وفاء محمد السيد حجاج الأستاذ الباحث بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية.

5. الدكتور عثمان المهدى سيد عثمان الأستاذ الباحث المتفرغ بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال العلوم التكنولوجيا المتقدمة التى تخدم العلوم الزراعية

6 . الدكتور جزين إبراهيم الديوانى الأستاذ الباحث المتفرغ بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال العلوم الهندسية.

ثانيآ : جوائز التفوق العلمى فاز بها كل من:

1. الدكتور باسم سيد نبوى إبراهيم الأستاذ الباحث بقسم العلوم الجيوفيزيقية بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية فى مجال العلوم الأساسية

2. الدكتورة منى عبد التواب مصطفى عيسوى الأستاذ الباحث بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الأساسية

3. الدكتورة منال محمد أنور حسن حسنى الأستاذ الباحث بقسم الكيمياء العلاجية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الطبية

4. الدكتورة منال عبد العزيز حامد الأستاذ الباحث بقسم الكيمياء العلاجية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الطبية.

5. الدكتور عبد التواب حليم موسى عبد العزيز الأستاذ الباحث بقسم كيمياء مبيدات الآفات بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الزراعية

6. الدكتورة ضحى عبده محمد محمد الأستاذ الباحث بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة التى تخدم العلوم الزراعية.

ثالثا : جوائز التشجيع العلمىفاز بها كل من:

1. الدكتور عويس فوزى عويس الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء العضوية الفلزية والعضوية شبه الفلزية بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال

العلوم الكيمائية وتطبيقاتها.

2. الدكتور أحمد السيد عبد الحميد محمد الباحث بقسم البلمرات والمخضبات بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية مناصفة مع الدكتور صابر أحمد محمد إبراهيم الباحث بقسم مواد التعبئة والتغليف بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيمائية وتطبيقاتها.

3. الدكتورة عبير عبد الله على سلامة الأستاذ الباحث المساعد بقسم الفارماكولوجى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية فى مجال العلوم الصيدلية.

4. الدكتورة مروة السيد أحمد الشمارقة الأستاذ الباحث المساعد بقسم الفارماكولوجى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية فى مجال العلوم الصيدلية

5. الدكتورة فاتن أحمد على مصطفى الأستاذ الباحث المساعد بقسم كيمياء المنتجات الطبيعية والميكروبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال التكنولوجيا الحيوية

6. الدكتورة سماح مصباح محمد الأستاذ الباحث المساعد بقسم الألبان بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال العلوم الزراعية

7. الدكتور بهاء مصطفى كامل الباحث بقسم الهندسة الميكانيكية بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال العلوم الهندسية.





رابعا: جوائز الروادفاز بها كل من:

.1 الدكتورة أحلام محمد فتحى عبد الله الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الفيزيقية بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية باسم الرائد الدكتور خيرى محمد عامر

.2 الدكتورة راوية محمد محمود رمضان الباحث بقسم الموجات الميكروبية والعازلات الكهربية بمعهد البحوث الفيزيقية باسم الرائد الدكتور توفيق حنا.





خامسآ : جائزة الدكتور رئيس المركز القومى للبحوث لأفضل بحث قابل للتطبيق1. فاز بها الدكتور إيمن محمد مصطفى الباحث بقسم الطيف بمعهد البحوث الفيزيقية.





سادسا: جوائز الأفراد1. جائزة الدكتورة فايزه محمد حموده

فاز بها الدكتور طارق عبد الحليم مراد الأستاذ الباحث المساعد بقسم كيمياء النباتات الطبية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية.

2. جائزة الدكتور عبد العزيز محمد قنطوش

فاز بها الدكتور/ أحمد على أحمد على ندا الأستاذ الباحث المساعد بقسم التحضيرات والتجهيزات للألياف السليلوزية بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج.

3. جائزة الدكتور عبد المنجى بيومى أبو عزيز

فاز بها الدكتور إبراهيم محمد المتولى الأستاذ الباحث بقسم النبات بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية

4. جائزة الدكتور محمود صدقى محمد صدقى

فازت بها الدكتورة نجلاء فتحى السيد سيد أحمد الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء العضوية الفلزية والعضوية شبه الفلزية بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية.

5. جائزة الدكتورة يحى عبداللطيف (1) فى مجال السليلوز والورق والأخشاب

فازت بها الدكتورة سوسن دكرورى محمد الباحث بقسم السليلوز والورق بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية

6. جائزة الدكتور يحى عبداللطيف (2) فى مجال النانو وتطبيقاتها

فاز بها الدكتور رضا محمد عبد الحميد أحمد الباحث بقسم الكيمياء العضوية التطبيقية بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية

7. جائزة الدكتورة فائقة فهمى حنا

فاز بها الدكتور/ على بلال أبو حماد الباحث بقسم فيزياء الجوامد بمعهد البحوث الفيزيقية

8. جائزة الدكتور كمال نصر عبد النور

فاز بها الدكتور محمد عبد العزيز طه الأستاذ الباحث المساعد بقسم فيزياء الجوامد بمعهد البحوث الفيزيقية

9. جائزة الدكتورة وفاء إسماعيل عبد الفتاح

فاز بها الدكتور شتا محمد شتا الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء غير العضوية بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية

10. جائزة أ. د. عزه عبد الشهيد

فازت بها الدكتورة/ داليا مدحت أحمد على الأستاذ الباحث المساعد بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية

11. جائزة معهد بحوث طب الفم والأسنان

فاز بها الدكتور/ تامر محمد حمدى الباحث بقسم العلاج التحفظى وعلاج الجذور وخواص المواد بمعهد بحوث طب الفم والأسنان.

سابعا: جوائز المركز لأفضل رسالة دكتوراهفاز بها كل من:

1. هند سامى أمين محمد

الباحث المساعد بقسم الكيمياء العضوية التطبيقية بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها.

2. سمر السيد إبراهيم أبو صوان

الباحث بقسم الحراريات والسيراميك ومواد البناء بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها

3. هبة الله حسن زين حسن

الباحث المساعد بقسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها

4. أسماء فوزى عبد العليم مصطفى

الباحث المساعد بقسم الوراثة الجزيئية الطبية بمعهد الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم فى مجال العلوم الطبية وتطبيقاتها

5. إيمان على عبد الرحمن

الباحث بقسم تغذية النبات بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى

6. سارة سيد على الصاوى

الباحث بقسم تكنولوجيا التسميد بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى

7. عمرو حسين بدوى

الباحث بقسم الهندسة المدنية بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال العلوم الهندسية وتطبيقاتها

8. أحمد سيد عبد الرحيم محمد سوسه

الباحث بقسم التكاثر فى الحيوان والتلقيح الصناعى بمعهد البحوث البيطرية فى مجال العلوم البيطرية

9. فوزى عبد المعبود جودة الدسوقى

الباحث بقسم فيزيقا الجوامد بمعهد البحوث الفيزيقية فى مجال العلوم الفيزيقية وتطبيقاتها

10. جمال الدين فتحى عبد اللطيف

الباحث بقسم الكيمياء العلاجية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية فى مجال العلوم الصيدلية وتطبيقاتها

11. محمود سعد عبد الواحد

الباحث بقسم بحوث تلوث المياه بمعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية فى مجال العلوم البيئية وتطبيقاتها

12. دينا عباس إبراهيم

الباحث المساعد بقسم الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج فى مجال الصناعات النسيجية.

13. محمد فتحى محمد الصياد

الباحث بقسم الألبان بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال الصناعات الغذائية.

14. أحمد فكرى السيد مصطفى رزق

الباحث بقسم الوراثة الميكروبية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال الهندسة الوراثية .

ثامنآ: جوائز المركز لأفضل رسالة ماجستيرفاز بها كل من:

1. إيمان خالد سعد حمزه

الباحث المساعد - بقسم الكيمياء العضوية التطبيقية - بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها.

2. فاطمة حسن على محمد

الباحث المساعد - بقسم كيمياء البيبتيدات - بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية فى مجال العلوم الكيميائية وتطبيقاتها.

3. سارة عادل عبد الغنى

مساعد الباحث بقسم البيولوجيا الجزيئية - بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى.

4. عمرو مصطفى أحمد مصطفى

الباحث المساعد بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية فى مجال العلوم الزراعية والإنتاج الحيوانى.

5. نورهان عبد السلام شوقى

الباحث المساعد بقسم الهندسة الكيميائية والتجارب نصف صناعية بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال العلوم الهندسية

6. آن جمال بولس كيرلس

الباحث المساعد بقسم كيمياء المركبات الطبيعية بمعهد بحوث الصناعات الصيدليةوالدوائية فى مجال العلوم الصيدلية

7. حكمت إسماعيل إبراهيم

الباحث المساعد بقسم الصباغة والطباعة والمواد الوسيطة بمعهد بحوث وتكنولوجيا النسيج فى مجال الصناعات النسجية

8. هبه محمد حامد صلاح

الباحث المساعد بقسم الوراثة والسيتولوجى بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال الصناعات الغذائية والتغذية

9. عبير فرج دسوقى

مساعد الباحث بقسم التكنولوجيا الحيوية النباتية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

10. هبة الله سعيد على

مساعد الباحث بقسم العلوم الجيولوجية بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية فى مجال العلوم الجيولوجية

تاسعآ: جوائز المركز لأفضل نشر علمى دولى للباحثين المساعدين ومساعدى الباحثينفاز بها كل من:

1. محمد عبد الله عبد العزيز عبد الله

الباحث المساعد بقسم بحوث وتطبيقات الطب التكميلى بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية فى مجال العلوم الطبية.

2. آيات فرغلى هاشم

الباحث المساعد بقسم الزيوت والدهون ومشتقاتها بمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية فى مجال العلوم الزراعية.

3. بسمة سعيد محمد الصاوى

الباحث المساعد بقسم الطفيليات وأمراض الحيوان بمعهد البحوث البيطرية فى مجال العلوم البيطرية.

4. سالى فاروق عبد العزيز عبد الخالق

الباحث المساعد بقسم التكنولوجيا الحيوية والميكروبية بمعهد بحوث التقنيات الحيوية فى مجال التكنولوجيا الحيوية.

5. أحمد محفوظ محمد مصطفى عبد الجواد

الباحث المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بمعهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال العلوم الهندسية.

المشرف على اللجان العلمية الدائمة

ومجلس الجوائز

أ.د. حسين درويش مصطفى