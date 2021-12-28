الصغرى تنخفض لـ8 درجات.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة