شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى تنخفض لـ8 درجات.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى :
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 28 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 29 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 30 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 31 ديسمبر:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 09 درجة
درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 يناير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 يناير :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 11 درجة
السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 12 درجة
جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 15 درجة
شمال الصعيد العظمى 16 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 09 درجة