مصر فى حمى الله والتنمية.. رسائل الرئيس السيسى للمصريين من أسوان

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أوضاع الدولة المصرية في الماضى، قائلا: "لن أنسى عام 2011.. والمفروض يا مصريين مش تنسوا العام ده.. كل إجراء وخطوة مش تنسوا العام ده.. اللى أنقذكم ربنا وحده.. وربنا اللى أنقذ البلد دى من مصاير الخراب والدمار.. ولأجل خاطر الـ 100 مليون مصري".

ووجه الرئيس السيسي، خلال كملته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد عددا من الرسائل المهمة لكل المصريين.